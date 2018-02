Otter: Tennengauer Fischer und Bauern schlagen Alarm

Von enormen Schäden durch die mittlerweile rund 140 Fischotter im Land sprechen die heimischen Fischer. Allein die Fangeinbußen belaufen sich jährlich auf rund 76.000 Euro.

Am Alterbach, an der Salzach, der Glan, an der Fischach oder an der Alm: Kaum ein Bachlauf in Salzburg, wo sich noch keine Fischotter-Population angesiedelt hätte. Aber auch an den Seen im Salzkammergut oder am Wiestal-Stausee ist der Fischotter wieder zu Hause. Das ärgert die Fischer zusehends.

"Die Problematik zieht sich fast ohne Ausnahme über das ganze Land Salzburg", sagt Manfred Deutenhauser vom Fischereiverein Hallein. Dieser hat sich seit fast 100 Jahren der Erhaltung der heimischen Äsche und Bachforelle verschrieben und bekommt dafür auch EU-Förderungen.

"Seit zwei Jahren haben wir in Hallein aber einen Zustand, der es uns unmöglich macht, dieser Aufgabe auch nachzukommen", so Deutenhauser: "Der Otter plündert alles, was wir in der Fischzucht haben." Die Problematik in den übrigen Gewässern im Tennengau sei dabei dieselbe wie anderswo in Salzburg. Deutenhauser sieht deshalb "nicht viele andere Möglichkeiten als Abschüsse", damit sich die Situation wieder einpendeln könne. Bei Lebendfallen stelle sich die Frage, was mit den Tieren danach passiere. "Es kann aber nicht sein, dass man durch die Ansiedelung einer neuen Tierart andere ausrottet", so Deutenhauser.

Von einer gravierenden Situation für Gewässerbesitzer spricht Rupert Quehenberger, Obmann der Tennengauer Bezirksbauernkammer. "Es gibt bereits erste Gewässer, die nicht mehr verpachtet werden können, weil sie fischleer sind. Ich verstehe nicht, warum man hier zuschaut, wie sich eine Tierart extrem ausbreitet und andere im Gegenzug verschwinden", so Quehenberger.

"Die Schäden sind enorm", klagt auch Otto Lapuch, Fischgewässerreferent des Landesfischereiverbandes. Allein bei den Fließgewässern verzeichnete er in drei Jahren einen Rückgang beim Ausfang um 22 Prozent. Diese Menge entspricht 6300 Kilo Fisch pro Jahr oder einem Schaden von rund 76.000 Euro (siehe Kasten).

Das Kernproblem: Der Fischotter gilt als ganzjährig geschont.

Das heißt: Er darf weder gestört, vergrämt noch gejagt werden. Die natürlichen Feinde von früher - Luchs, Wolf, frei laufende Hunde - sind ihm abhandengekommen. In Folge breitet er sich aus, und zwar von Osten kommend. Ende der 90er-Jahre tummelten sich im Bundesland Salzburg die ersten Fischotter, 2009 wurden landesweit 27 Stück gezählt. Aktuell sind es rund 140.

"Weil er noch dazu das Wappentier des Naturschutzbundes ist, stehen die extrem hinter dem Schutz dieses Tieres", klagt Lapuch, der sich für eine Bestandsregulierung ausspricht: "Es gehört die Schonzeit aufgehoben und mit Lebendfallen vorgegangen." Dafür bräuchte es aber einen Sachverständigen, der der Gattung der Fischotter langfristig einen günstigen Erhaltungszustand attestiert. Dann dürfte der Bestand reguliert werden. In Niederösterreich und Kärnten ist man bereits so weit. Dass Handlungsbedarf herrscht, haben Fachleute österreichweit erkannt. So gründete man im Vorsommer einen Fischotterbeirat. Außerdem treffen sich Vertreter von Fischerei, Bund, Ländern, WWF, Naturschutzbund und Sachverständige halbjährlich zu einem Dialogforum Fischotter, um eine Lösung zu finden. Das Land Salzburg hat bereits erste Entschädigungen an die Bewirtschafter ausbezahlt.

Der Fischotter hat nämlich noch dazu die schlechte Angewohnheit, nur Teile des Fisches zu fressen. Eingeweide und Köpfe gelten ihm als besondere Leckerbissen, der Rest bleibt häufig liegen. Das führt bereits dazu, dass Fische wie die Äsche oder die ebenfalls ganzjährig geschützten und mühsam wieder angesiedelten Perlfische und Nasen deutlich zurückgehen.

Die Entwicklung um die Fischotter ist nicht ganz neu, hat aber zuletzt an Dramatik gewonnen. In den 60er- und 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts waren die Tiere durch die von Schwermetallen verunreinigten Flüsse unfruchtbar geworden und beinahe ausgestorben. Seit auf die Wasserqualität wieder mehr Wert gelegt wird, breiten sie sich sukzessive aus - mit allen negativen Konsequenzen.

Hannes Augustin vom Naturschutzbund Salzburg lässt die Sichtweise der Fischer in dieser Schärfe nicht gelten. "Derzeit wird etwas Stimmungsmache betrieben und das Problem übertrieben dargestellt. Man muss froh sein, dass sich eine bedrohte Tierart wieder erholt hat", so Augustin. Er hat auch Zweifel an den Zahlen. "Es ist nicht nur der Fischotter, der den Bestand reduziert. Es gibt auch Reiher und natürlich auch Fische, die andere Fische fressen. Der Fischotter rottet sicher keine Art aus."

Naturschützer rechnen mit





20 Prozent mehr Ottern

Die Population des Fischotters werde in den nächsten Jahren zwar noch zunehmen, aber nicht in riesigem Ausmaß. "Vielleicht noch um 20 Prozent. Die Fischotter haben große Reviere, da sind natürliche Grenzen gesetzt." Der Naturschützer bestätigt, dass der Fischotter in Teichen oder weniger strukturierten Bächen mit hohem Fischbestand "ordentlich zulangen kann" und auch mehr Fische tötet, als er bräuchte.

Die Diskussion um die Fischotter lenke vom Wesentlichen ab, der nötigen Wiederherstellung von intakten Lebensräumen. "Dieses Interesse verbindet uns Naturschützer mit den Fischern, da ziehen wir am selben Strang. Auch wenn einiges an Renaturierungen gemacht wird, gibt es noch ein riesiges Potenzial", so Augustin. In naturnahen Gewässern hätten auch die Fische mehr Rückzugsbereiche und die Fischotter bei der Jagd nicht mehr so leichtes Spiel.

"Man sollte mehr Wert auf diese Verbesserungen legen und nicht einen Feind an die Wand malen." Eine Reduzierung des Fischotters würde letztlich auf Abschüsse hinauslaufen. Hannes Augustin: "Der Fischotter ist grundsätzlich streng geschützt, für eine solche Maßnahme bräuchte es fundierte Erhebungen. Letztlich ist es auch eine gesellschaftliche Frage, ob wir uns den Fischotter oder andere Wildtiere wie den Biber leisten wollen."