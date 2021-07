"Owa vom Gas": Salzburg startet Kampagne gegen Raserei

Ab 1. September werden die Strafen für Raser massiv verschärft. Doch Strafen allein seien nicht genug. Als Ergänzung läuft nun eine neue Kampagne. Auf den Plakaten sind acht Salzburger für ganz unterschiedliche Zielgruppen zu sehen.

Ab 1. September treten in Salzburg höhere Richtsätze für Strafen bei Geschwindigkeitsübertretungen in Kraft. Es ist nach 2020 die nächste Verschärfung bei den Strafhöhen. Wer mit 91 km/h im Ortsgebiet erwischt wurde, der zahlte im Jahr 2019 noch maximal 290 Euro. Derzeit wären 500 Euro fällig. Ab 1. September wären es 1600 Euro. Wer mehr als 70 km/h zu schnell unterwegs ist, für den sehen die neuen Richtsätze nun 3400 Euro an Strafe vor. "Wir sind mittlerweile das Bundesland mit ...