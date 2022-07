Wie sich die Schatten der Toten in Salzburg Autorasern in den Weg stellen

Sieben junge Menschen starben bei Verkehrsunfällen in Salzburg. Auf Silhouetten wird ihr Schicksal erzählt. Denn: "Wir wollten leben."

Sarah war 17 Jahre alt, Bernie und Patrick ebenso. Klara und Harry waren 18 Jahre alt, Dominik 19. Und Kati 27. Diese sieben jungen Menschen aus dem Land Salzburg starben bei Verkehrsunfällen.

Als Silhouetten, die ihre Schicksale erzählen, leben sie weiter. Sie stehen derzeit um zwei Unfallwracks im Erdgeschoß der Shopping Arena Alpenstraße in Salzburg.

So mancher Kunde hastet an diesem heißen Freitag an der Installation vorbei. Aber mancher hält inne und liest die kurzen Texte, ...