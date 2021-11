Paar aus Salzburg startet nun jahrelange Weltreise

Bernhard und seine Freundin Isabella sind nun endlich zu ihrer Weltreise aufgebrochen. "Wir erfüllen uns jetzt einen Traum".

Sie haben ihre Jobs gekündigt, die Wohnung aufgelöst, das Auto verkauft und sind am Donnerstag um sieben Uhr am Salzburger Flughafen mit zwei Rucksäcken zu einer Weltreise gestartet: Der 30-jährige Kfz-Sachverständige Bernhard Ries aus Göming und seine 29-jährige Partnerin Isabella Rieder aus der Stadt Salzburg flogen via Frankfurt zu ihrem ersten Ziel nach Mexiko. "Wir erfüllen uns jetzt einen Traum", sagten sie. Zuvor hätten sie viel über den Sinn des Lebens, die täglichen Abläufe, das "Roboten" im Beruf gesprochen und beschlossen, für längere Zeit auszusteigen. Zumindest zwei Jahre lang will das Paar rund um die Welt unterwegs sein und auf Instagram die Erlebnisse dokumentieren. "Uns folgen bereits 1200 Leute. Viele beneiden uns, wünschen uns viel Glück und sagen, dass wir in Zeiten wie diesen das Richtige machen und unseren Traum leben sollen", so die künftigen Weltenbummler.

