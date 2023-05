Paar aus St. Wolfgang machte sich mit Pflege für zu Hause selbstständig

Als Fachkräfte haben Elisabeth Wimmer und Erich Strigl aus St. Wolfgang mit "Zeit für Pflege" den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

Viele Jahre arbeiten Elisabeth Wimmer und Erich Strigl in der Pflege. In öffentlichen und privaten Krankenhäusern sowie in Pflegeheimen waren sie aktiv. Kennengelernt haben sich die beiden vor zwei Jahren quasi im Operationssaal in Bad Vigaun. Aus der beruflichen Verbindung wurde schließlich auch eine private. Jetzt haben sich die Diplomkrankenschwester mit OP-Zusatzausbildung und der Pflege- und OP-Assistent selbstständig gemacht.

Druck in den Einrichtungen steigt

"Das System wird immer kränker, egal ob Krankenhaus, Geriatrie oder Pflegeheim, die Überforderung nimmt zu", sagt der 57-jährige Tiroler Erich Strigl, der mit seiner Partnerin jetzt in St. Wolfgang wohnt. Der Druck in den Einrichtungen steige wegen Personalmangels ständig, die Pflege sei körperlich und mental anstrengend, viele Berufseinsteiger würden nach kurzer Zeit wieder das Handtuch werfen. Die Politik lasse die Pflegenden und die Patienten aber trotz vieler Versprechen im Stich. "Deshalb haben wir beschlossen, dem System zu trotzen und etwas Eigenes, unser Projekt ,Zeit für Pflege', auf die Beine zu stellen, denn wir machen unseren Beruf mit Leib und Seele", so Elisabeth Wimmer (49).