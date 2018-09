Pärchen blieb Rechnung in Hotel im Flachgau schuldig

Ein vorerst unbekanntes Pärchen ist seine Übernachtungsrechnung in einem Hotel im Flachgau schuldig geblieben.

Die etwa 45 Jahre alte Frau hatte für sich und ihren Begleiter am späten Mittwochabend ein Zimmer für zwei Tage gemietet. Den Reisepass, den sie beim Ausfüllen des Gästeblattes nicht bei sich hatte, wollte sie - weil sie "zu müde" war - am nächsten Tag nachbringen. Doch am Freitagvormittag reisten die beiden ab, ohne die Rechnung zu bezahlen. Der Schaden beträgt inklusive Minibar-Konsumation mehrere Hundert Euro, berichtete die Polizei.

Quelle: APA