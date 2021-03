Pärchen stieß im Pongau mit E-Bikes zusammen: Zwei Verletzte

Die Lenkstange der beiden verkeilten sich ineinander. Die Pongauerin und ihr Lebensgefährte stürzten

Der Radausflug eines Pärchens in Bad Hofgastein im Pongau am Sonntagnachmittag am Nachmittag unglücklich verlaufen. Als die 53-jährige Frau und ihr 61-jähriger Lebensgefährte nebeneinander entlang einer Gemeindestraße radelten, verkeilten sich nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen die Lenkstangen der Fahrräder. Die beiden Pongauer stürzten und wurden dabei verletzt.



Frau wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Laut Polizei erlitt die Frau schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach geflogen. Das Rote Kreuz brachte den verletzten Mann mit einem Rettungswagen in das selbe Spital. Polizeilichen Angaben zufolge trugen die beiden Radfahrer keinen Helm. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und den Hergang den Beamten geschildert.