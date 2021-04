Pakete mit Luxusuhren abgezweigt? Zusteller in Salzburg im Zweifel freigesprochen

Weil er zwischen März und Juli 2019 in gleich vier Fällen Pakete mit hochpreisigen Uhren (Gesamtwert: 63.000 Euro) abgezweigt haben soll, saß am Mittwoch ein 41-jähriger Paketzusteller in Salzburg vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Dagmar Schmidt).

SN/bilderbox Symbolbild.