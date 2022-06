Paketzusteller in Salzburg wegen Vergewaltigung vor Gericht

41-jähriger Afghane soll sich während einer Paketzustellung an seinem Opfer vergangen haben - der bislang unbescholtene Mann bestritt den massiven Vorwurf entschieden.

In Salzburg hat sich am Montag ein 41-jähriger Paketzusteller vor Gericht verantworten müssen. Der Mann, er ist Afghane, soll am 8. Jänner 2021 in der Landeshauptstadt während der Lieferung einer Postsendung eine 31-jährige Frau in deren Wohnung vergewaltigt haben. Am 25. Jänner 2021 soll er dann ein zweites Mal versucht haben, sich an seinem Opfer zu vergehen. Der Angeklagte - ein bisher unbescholtener Afghane - bestritt im Schöffenprozess unter Vorsitz von Richterin Martina Kocher die Vorwürfe entschieden. Warum ihn die 31-jährige Frau derart belaste, sei ihm ein Rätsel.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem in Salzburg lebenden Paketauslieferer vor, der Frau nach einer Zustellung in die Wohnung gefolgt zu sein. Dort habe er sie hinten gepackt, zu Boden geworfen und vergewaltigt. Das Opfer erstattete zunächst keine Anzeige. Die 31-Jährige erzählte ihrer Mutter lediglich, dass ein Paketzusteller in ihre Wohnung eingedrungen sei. Allerdings installierte die Frau am 10. Jänner 2021 eine als Türglocke getarnte Kamera an ihrer Eingangstür. Später von der Polizei sichergestellte Aufnahmen dokumentieren dabei in den folgenden Wochen mehrere Paketlieferungen des Angeklagten.

Auf den Videos vom Tag der versuchten Vergewaltigung, dem 25. Jänner, ist zu erkennen, dass der Mann fünf bis sechs Minuten in der Tür oder in der Wohnung seines Opfers geblieben sein dürfte. Auf Nachfrage der Richterin sagte er heute, dass er die Frau damals angesprochen habe, weil sie immer sehr traurig gewesen sei und er Verletzungen an ihr bemerkt habe - "als ob sie sich mit dem Rasiermesser an den Händen verletzt hat". Er habe sie darum gefragt, warum sie verletzt sei, und dabei für einige Sekunden am Handgelenk berührt. "Sie sagte damals nur: Alles gut. Vier Tage später hat mich die Polizei angerufen und mich mit dem Vergewaltigungsvorwurf konfrontiert."

Die Frau habe für ihn keinen Reiz gehabt, betonte der Vater einer Tochter, die derzeit mit ihrer Mutter in Deutschland lebt, im Zuge der Familienzusammenführung aber nach Österreich kommen soll. "Ich habe Respekt vor den Menschen und vor dem Gesetz." Er sei nie in die Wohnung der Frau gegangen, sondern maximal in der Tür gestanden, um ihre Hunde zu streicheln. Wie sein Verteidiger RA Bernhard Kettl sagte, gebe es außer den Aussagen des Opfers keinerlei Beweise. Zudem hätte sein Mandant, der oft 14 Stunden am Tag arbeitete und täglich 150 bis 200 Sendungen zustellte, gar keine Zeit gehabt. Allerdings ist am Tag der behaupteten Vergewaltigung keine weitere Zustellung durch den 41-Jährigen mehr dokumentiert.

Laut einem Gutachten erlitt die Frau (Opfervertreter: RA Stefan Rieder) durch die Vergewaltigung eine posttraumatische Belastungsstörung. Im Fall eines Schuldspruchs drohen dem Angeklagten zwischen fünf und 15 Jahre Haft. Ein Urteil wird für den Nachmittag erwartet.