Pakistaner verließ hoch covid-infektiös Asylquartier in Bergheim: teilbedingte Haftstrafe

Acht Monate teilbedingte Haft, davon zwei Monate unbedingt, wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten: So lautete am Mittwoch am Salzburger Landesgericht das noch nicht rechtskräftige Urteil gegen einen 26-jährigen Pakistaner. - Im Prozess ließ zudem eine Aussage eines im Bergheimer Flüchtlingsquartier tätigen Betreuers aufhorchen.

SN/apa Symbolbild.