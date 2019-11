Palfinger investiert 5,7 Millionen Euro am Standort Lengau

Der börsennotierte Salzburger Kranhersteller Palfinger wird eigenen Angaben zufolge am Standort in Lengau (Bezirk Braunau) 5,7 Millionen Euro in ein neues Aus- und Weiterbildungszentrum und die Erweiterung der Erlebniswelt "Palfinger World" investieren.

SN/hobiger architektur zt gmbh Der Kranhersteller baut ein neues Aus- und Weiterbildungszentrum und erweitert die „Palfinger World“.