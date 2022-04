Palmbuschen der Flachgauer Landjugend dienen wieder dem guten Zweck

Nach zweijähriger Zwangspause findet am Freitag und Samstag wieder das Palmbuschen-Binden der Flachgauer Landjugend beim Salzburger Heimatwerk statt. 750 Buschen wurden vorab gebunden.

Gerade erst gebaut und gleich zweckentfremdet: Der neue Stall des Simonbauern in Schleedorf wurde in den vergangenen beiden Wochen von der Flachgauer Landjugend in Beschlag genommen. Auf acht Abende verteilt trafen sich rund 200 Mitglieder der 23 Ortsgruppen zum traditionellen Palmbuschen-Binden. Seit genau 30 Jahren ist die Landjugend mit dabei, wenn am Freitag und Samstag vor dem Palmsonntag unter den Arkaden des Salzburger Heimatwerks am Residenzplatz Palmbuschen gebunden und für den guten Zweck verkauft werden.

” Bild: ...