Palmklang fiebert dem "Comeback" entgegen

Nach zwei Jahren Pause lockt das Oberalmer Palmklang-Festival mit namhaften Gästen, einem hochkarätigen Passionsabend sowie ganz speziellen Covid-Maßnahmen.

Dass das Festival auf jeden Fall stattfinden kann, dafür haben die Organisatoren rund um Philharmoniker Matthias Schorn und Organisator Armin Keuschnigg gesorgt - die Aufführungen werden gratis via Internet-Stream übertragen. "Das werden wir auf jeden Fall beibehalten, auch wenn es momentan danach aussieht, dass eine 3G-Regel das ,Schlimmste' ist, was uns an Maßnahmen noch passieren könnte", sagt Matthias Schorn im TN-Gespräch. "Das ist einfach eine schöne Möglichkeit, alle abholen zu können, die aus welchem Grund auch immer nicht live dabei ...