Palmklang: Neustart für das "ehrenamtliche Herzblutfestival"

Nach zwei Jahren Zwangspause feierte das Palmklang-Festival in Oberalm am vergangenen Wochenende ein fulminantes Comeback.

Das Programm stand einem "normalen" Palmklang-Jahr in nichts nach - ein intimer Kammermusikabend mit Erika Pluhar, Roland Guggenbichler und Matthias Schorn am Freitag, Kinderkonzert mit dem "Kleinen Prinz", Blechbläser-Action auf höchstem Niveau am Samstag mit Christoph Moschberger und dem "Blechhaufen"und als Abschluss am Sonntag die Uraufführung einer eigens komponierten Palmklang-Passion, in Kombination mit "Extremschrammler" Roland Neuwirth.

” Bild: SN/sw/petry Künstler Rupert Hörbst zeichnete live zu den jeweiligen Stücken passenden Hintergrund-Visuals.

Bei aller Qualität stand ...