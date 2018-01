"Palmklang" reißt wieder Barrieren ein

Einige alte Bekannte, aber doch wieder neue Wege: Das Festival feiert heuer Jubiläum mit Konstantin Wecker, Benny Goodman und Gansch&Roses.

Am Anfang stand eine einfache Idee zweier Freunde aus der Trachtenmusikkapelle Oberalm - Workshops für die "Musi-Kollegen" und ein kleines Konzert am Ende. Die zwei Freunde waren der damalige Kapellmeister und "Organisationsturbo" Armin Keuschnigg und Matthias Schorn, mittlerweile Soloklarinettist der Wiener Philharmoniker. Schorn brachte seine Philharmoniker-Kollegen mit, das Schlusskonzert in der Aula der Volksschule erfreute sich großer Beliebtheit. Im Lauf der Jahre kamen immer mehr Spitzenmusiker zusammen, sodass 2009 erstmals ein Festival rund um die Workshops entstand. "Wir haben schon mit dem Konzert in der Volksschule Barrieren eingerissen. Die Leute im Publikum und bei der Kapelle haben schnell gemerkt, dass die Musiker aus den großen Orchestern ganz normale Musiker sind, die waren plötzlich alte Bekannte in Oberalm", erinnert sich Schorn.

Barrieren einreißen, Hemmschwellen abbauen, das steht auch heuer ganz oben auf der Agenda. Am ersten Abend bringt Starttrompeter Thomas Gansch mit seiner Formation "Gansch & Roses" eine eine jazzig-swingende Zwei-Stunden-Version von Richard Wagners Opern-Epos "Ring der Nibelungen" auf die Bühne - zum ersten Mal überhaupt seit der Premiere im Wagner-Jahr 2013. "Danach hat sich niemand mehr drübergetraut, es ist ein Riesenaufwand, das zu realisieren, mit insgesamt 14 Musikern", sagt Schorn.

Ein Traum geht in Erfüllung - Konstantin Wecker kommt

Einen langgehegten Traum hat er sich zudem mit dem Konzert am Samstagabend erfüllt: Er steht mit dem deutschen Liedermacher Konstantin Wecker auf der Bühne, mit eigens arrangiertem Programm, begleitet von einer speziellen "Palmklang-Combo" aus langjährigen Begleitern des Festivals (Bassist Georg Breinschmid, Pianist Jarkko Riihimäki, das Wienerlied-Duo "Die Strottern" etc.). "Das macht mich sehr glücklich und stolz. Er bringt eine ganz besondere Note mit, ich schätze ihn auch als Mensch und Poet, der ganz klare Haltung hat." Einen Wermutstropfen hat das Ganze allerdings: Dieser Abend ist schon jetzt ausverkauft.

Beim Kinderkonzert bringen das Posaunenquartett und die Musikvermittlerin Berenike Heidecker den Wilhelm-Busch-Klassiker "Max und Moritz" auf die Bühne, mit einer Mischung aus Tanz, Schauspiel und Musik.

Der letzte Abend des Festivals ist Klarinettist und Komponist Benny Goodman gewidmet, der perfekt ins Palmklang-Konzept passt: Weltberühmt als Jazzklarinettist und swingender Bandleader, hatte er auch eine klassische Seite, die das Konzert ebenfalls beleuchtet. "Allein dieser Abend ist ein kleines Spiegelbild von Palmklang. Er machte keinen Unterschied zwischen U- und E-Musik, es ist klassische Musik, aber ein bissl aus der Komfortzone draußen", sagt Schorn. Zwischen den Stücken liest Schauspieler August Zirner Texte und Tagebucheinträge von Goodman.

Den Erfolg des Festivals führt Schorn auf die familiäre Atmosphäre zurück: "Wir können keine Riesengagen zahlen, trotzdem kommen viele der weltbesten Musiker und Künstler zu uns. Künstler reisen viel, sind oft in der Anonymität unterwegs. Hier in Oberalm aber kennen die Leute aus dem Dorf die Künstler zum Teil schon persönlich."

"Wir warten darauf, dass uns jemand einen Konzertsaal baut"

Darum haben Schorn und Keuschnigg bisher auch der Versuchung widerstanden aus der Turnhalle der Winklhofschule in einen größeren Konzertsaal umzuziehen. "Wir backen kleine Brötchen, aber auf hohem Niveau. Es macht auch nichts, wenn es etwas kleines Feines bleibt", meint Schorn. Mit einem Augenzwinkern verweist er auf das 1500-Seelen-Dorf Erl in Tirol, das für die Tiroler Festspiele seit 2012 über ein eigenes Festspielhaus verfügt: "Wir warten noch immer drauf, dass uns jemand einen schönen Konzertsaal baut wie in Erl." Allerdings: In Erl gab es die Festspiele beim Bau des Haus schon 15 Jahre, zudem wird es das ganze Jahr über bespielt.

Andererseits wiederum: Wer weiß, wie das Palmklang-Festival in fünf Jahren aussehen wird...