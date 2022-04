Palmsonntag im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine

Die Forstauer feiern den Palmsonntag. In diesem Jahr war die Friedensbotschaft besonders laut.

Traditionen beinhalten Rituale. So ist es auch beim Palmbuschen. Nicht einfach gekauft wird er in Forstau, Tage zuvor werden die Palmzweige von den Weiden am Bach geholt, ehe die Palmbuschen gebunden werden. Sie werden mit Bändern geschmückt. Auch deren Farben haben eine Bedeutung, die jedoch immer mehr in Vergessenheit gerät. Grüne Bänder sind ein Zeichen für die Freude über die Auferstehung. Die roten Bänder stehen für den Bluttod Christi und die weißen Bänder sind das Symbol für die Unschuld Christi. ...