Corona: 1000 Neuinfektionen in Salzburg bei geringer Sterblichkeit - Ampel wird aber gelb

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist im Land Salzburg wieder auf mehr als 1000 geklettert. Trotz dieser hohen Zahl ist die Lage in den Spitälern aktuell überschaubar. Ebenfalls bemerkenswert ist die geringe Sterblichkeit. Das hat Gründe.

Genau 1065 Neuinfektionen hat das Land Salzburg am Donnerstagvormittag gemeldet. Der Gesamtstand an aktiv Infizierten betrug zu diesem Zeitpunkt 5942. Landesstatistiker Gernot Filipp sagte: "Das ist sicher die Untergrenze. Derzeit wird im Vergleich zu anderen Phasen der Pandemie sehr wenig getestet." Die Infiziertenzahlen sind binnen einer Woche damit um fast 2700 gestiegen.

In den Salzburger Krankenhäusern ist die Lage derzeit aber eher ruhig. 72 Patienten befinden sich coronapositiv in Spitalsbehandlung, zwei davon auf der Intensivstation. In Zusammenhang mit Corona-Hospitalisierung gab es aber schon ganz andere Zahlen...

Dennoch: Angesichts der aktuellen Lage stuft die bundesweite Ampel-Kommission Salzburg wieder auf "gelb - mittleres Risiko" ein

Bemerkenswert ist auch ein anderes Detail aus der Statistik - die Mortalität. Seit Anfang September sind im Land Salzburg drei Menschen in Zusammenhang mit einer Coronainfektion verstorben. Das sind - keine Frage - drei Sterbefälle, drei Schicksale. In früheren Wellen wurden aber auch schon mehr als zehn Coronatote am Tag im Land Salzburg gemeldet.

Gründe für die derzeit verhältnismäßig ruhig verlaufende Herbstwelle sieht Statistiker Filipp in der bereits großen Zahl an Menschen, die eine Infektion bereits überstanden hatten beziehungsweise geimpft sind. So gibt es seit Pandemiebeginn 340.119 Infektionen. Filipp: "Da sind natürlich auch Menschen dabei, die zweimal oder öfter infiziert waren." 294.963 Personen in Salzburg gelten als vollimmunisiert.

Regenwetter als Infektionstreiber

Dass sich die Herbstwelle früher aufbauen konnte, hängt auch mit äußeren Bedingungen zusammen - wegen des regnerischen Wetters halten sich die Menschen eben verstärkt unter Dach auf. Auch in der Freizeit, in großen Einkaufszentren, in Museen usw. Dazu kommt natürlich der Schulbeginn vor eineinhalb Wochen. Filipp: "Die Inzidenz bei Schulpflichtigen war während der Ferien im Sommer sehr gering, jetzt ist sie natürlich wieder stark gestiegen."

Derzeit gibt es auch keine einschränkenden Maßnahmen. Alle Geschäfte und Gastronomie/Hotellerie-Betriebe dürfen ganz normal offen sein, die Maskenpflicht gilt nur mehr in geschlossenen Räumen von Arztpraxen, Kranken- und Kuranstalten, sowie Alten- und Pflegeheimen.

Gesundheitsminister: "Kein Alarmschlagen"

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat am Mittwoch in Sachen Corona weiterhin zu Vorsicht gemahnt. Es sei jedoch in Anbetracht der "multiplen Krisenlagen nicht notwendig, das Niveau des Alarmschlagens so aufrecht zu halten." Es gebe die Impfung, Medikamente und die Überwachung der Fallzahlen, sagte er im Rahmen des European Health Forum Gastein (EHFG) in Bad Hofgastein. Rauch und die weiteren Teilnehmer betonten die Wichtigkeit der Zusammenarbeit in der EU in den aktuellen Krisen.

"Ich denke mal, dass Corona bei uns bleiben wird, aber sicher nicht in der Form, wie wir es 2022 kennengelernt haben", sagte auch die Direktorin vom Europäischen Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC), Andrea Ammon. "Wir müssen dazu übergehen, Corona zu behandeln wie andere respiratorische Erkrankungen." Die Virusüberwachung und die Sequenzierung neuer Varianten müssten weitergeführt werden. "Wir müssen die Durchimpfung mindestens so halten, wenn nicht noch erhöhen", sagte die deutsche Medizinerin. Außerdem sei die Kommunikation mit der Bevölkerung zu verbessern.