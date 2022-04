Corona - der Mai sollte eine weitere Entspannung der Lage in Salzburg bringen

Im Land Salzburg steht die Coronaampel wieder auf Orange, in vielen Gemeinden wäre sie sogar schon wieder grün. Das Infektionsgeschehen entspannt sich - geht es so weiter?

Das erste Drittel dieses Jahres hat im Februar und im März Rekordwerte bei den Corona-Infektionen im Land Salzburg gebracht.

Seit 25. März geht es mit den Zahlen aber deutlich bergab. Das Tempo des Rückganges war laut Landesstatistiker Gernot Filipp zeitweise "sehr rasant und in dieser Geschwindigkeit so zunächst nicht zu erwarten." Die Abwärtskurve hat sich erst in den vergangenen Tagen etwas verflacht.

Immerhin: In elf der 119 Salzburger Gemeinden gab es am Freitag keinen Coronafall. Es ...