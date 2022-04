Corona - diese Regeln gelten ab Montag in den Salzburger Krankenhäusern

Aktuell sinken die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus und jene der Covid-Patienten in den Krankenhäusern. In den Salzburger Landeskliniken werden die Regeln zum Teil gelockert, sie sind aber weiterhin strenger als etwa im Handel oder in der Gastronomie.

SN/robert ratzer Neue Coronaregeln ab 25. April 2022 in den Landeskliniken.