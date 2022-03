Die Coronazahlen steigen und steigen - die meisten jedenfalls. Seit Anfang Jänner haben sich rund 143.000 Personen infiziert, das entspricht einem Viertel der Salzburger Bevölkerung.

Eine 7-Tage-Inzidenz von 3.509 und alleine 3.843 Neuinfektionen von Mittwoch auf donnerstag sind erneut Höchstwerte für Salzburg seit Beginn der Corona-Pandemie. Derzeit sind 27.448 Personen aktiv infiziert, das sind rund 4,9 Prozent der Gesamtbevölkerung. Seit Anfang Jänner haben sich rund 143.000 Personen infiziert, das ist ein Viertel aller Salzburger.

"Die Fallzahlen nehmen nach wie vor besonders im Zentralraum stark zu. Das ist neben den Auswirkungen der Öffnungsschritte auf die bereits stärkere Verbreitung der BA.2 Variante des Corona-Virus in dieser Region zurückzuführen. Aber auch im Pongau und Pinzgau gewinnt die Dynamik an Fahrt", fasst Gernot Filipp von der Landesstatistik die aktuelle Corona-Situation zusammen.

Im Schnitt 1.900 Fälle pro Tag

Seit Jahresbeginn ist das Niveau der Neuinfektionen anhaltend hoch mit im Durchschnitt rund 1.900 Fällen täglich. "Seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 245.000 positive Fälle registriert, fast 60 Prozent davon, konkret 58 Prozent, in diesem Jahr", sagt Gernot Filippk. Der für die Verbreitung des Virus bedeutende Reproduktionswert liegt bei 1,11. Eine Person steckt also mehr als eine weitere mit dem Corona-Virus an.

Die Entwicklung seit Mitte Dezember

In Salzburg wurden am Montag, 13. Dezember 2021, mit 100.098 bestätigten Fällen erstmals eine sechsstellige Zahl seit Beginn der Pandemie Mitte März 2020 verzeichnet. 5067 Personen waren aktiv infiziert. Dieser Wert und auch die 7-Tage-Inzidenz sollte in den folgenden Tagen deutlich zurückgehen. Doch dann kam Omikron ins Spiel.

Mit dem Jahreswechsel nahm die Entwicklung somit wieder volle Fahrt auf. Feiertagsbedingt sind die Veröffentlichungen des Landes Salzburg um Silvester leider sehr lückenhaft. Gesichert wiedergeben können wir daher nur diese Tage:

Tag Infektionen gesamt Infektionen aktiv Inzidenz 28. Dezember 101.848 1615 167,1 29. Dezember 102.051 1644 178,2 30. Dezember 102.253 1697 187,8 2. Jänner 103.497 2600 348,7 3. Jänner 103.800 2836 382,9 4. Jänner 104.313 3131 452,3 5. Jänner 105.900 4550 694,1 6. Jänner 107.135 5660 872,8 17. März 245.502 27.448 3509,1

Bemerkenswert ist, dass die Patientenzahlen in den Krankenhäusern nach wie vor stabil sind. Wie lange dieser Zustand hält, ist mehr als ungewiss.