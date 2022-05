Corona - erstmals seit August 2021 kein Intensivpatient mehr in Salzburg

Erstmals seit 2. August 2021 gibt es im Land Salzburg keinen Coronapatienten mehr auf einer der Intensivstationen der Krankenhäuser. Allerdings gibt es vom Virus neue Varianten, auch in Salzburg.

Das geht aus der am Mittwoch vom Land Salzburg veröffentlichten aktuellen Statistik hervor. Demnach gab es insgesamt 30 Coronapatienten in den Spitälern. Als aktiv coronapositiv waren 2571 Menschen in Salzburg erfasst. Die Inzidenz betrug 345,8.

Aber ob dieser Zahlentrend nach unten anhält? Die neuen Covid-19-Untervarianten BA.4 und BA.5 sind auch in Österreich erstmals nachgewiesen worden. Die Stadt Wien habe dem Gesundheitsministerium erste Fälle der Variante BA.4 und einen Fall der Variante BA.5 gemeldet, berichtete das Ministerium am Mittwoch. Auch in der Steiermark und in Salzburg wurden einzelne Fälle identifiziert.

Nach den ersten Einschätzungen der Experten "sorgen die beiden neuen Omikron-Subvarianten für etwas mehr Ansteckungen als die derzeit dominierende Variante BA.2", sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Zudem wird für die neuen Varianten eine stärkere Immunflucht vermutet. Sie könnten also der Abwehr durch das Immunsystem leichter entgehen und so den Abwärtstrend bei der Zahl der Infektionen bremsen. Hinweise, dass durch die neuen Varianten schwerere Krankheitsverläufe entstehen, gibt es bisher nicht.

In Südafrika - dort ist derzeit Winter - baut sich durch die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 derzeit die fünfte Infektionswelle auf. Diese Varianten enthalten Mutationen, "die zum Teil schon von anderen Varianten bekannt waren, zum Beispiel Delta. Und die mit Immune Escape, mit Immunflucht, assoziiert sind", sagte der Virologe Andreas Bergthaler am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal".