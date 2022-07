Coronazahlen in Salzburg steigen: Zahl der Spitalspatienten hat sich verdreifacht

Bei rund einem Viertel der derzeit infizierten ist es bereits die zweite Covid-Erkrankung. Laut Zahlen der Landesstatistik ist bei ungeimpften die Wahrscheinlichkeit einer Reinfektion deutlich höher.

796 neue Infektionen mit dem Coronavirus registrierten Salzburgs Gesundheitsbehörden von Mittwoch auf Donnerstag, am Tag davor waren es sogar 917 Infektionen. Die steigende Zahl der Infektionen zeigt sich auch schon in der Zahl der Personen, die mit der Hauptdiagnose Covid im Spital behandelt werden müssen: Diese liegt bei 62, das Durchschnittsalter dieser Personen beträgt 79 Jahre. Die Zahl der Spitalspatienten hat sich in den vergangenen Wochen verdreifacht.

Ein Viertel der Infizierten steckte sich zum zweiten Mal an

Derzeit sind in Salzburg die Coronavirus-Varianten BA.4 und BA.5 mit 90 Prozent der Infektionen dominant, seither würde man auch immer öfter mit dem Thema Reinfektionen konfrontiert, sagt Landesstatistiker Gernot Filipp. "In den vergangenen Wochen waren rund ein Viertel der Neuinfektionen bereits die zweite Ansteckung mit dem Coronavirus. Zu einem kleinen Teil - rund zwei Prozent - infizieren sich die Menschen sogar mehr als zwei Mal."

Reinfektionen bei geimpften Personen deutlich seltener

Ein guter Schutz vor Reinfektionen sei eine Impfung, sagt Gernot Filipp. Das belege ein Blick auf die Zahlen. "Der Anteil einer Mehrfachinfektion bei ungeimpften Personen beträgt rund 40 Prozent, während der Anteil bei den Vollimmunisierten mit rund 10 Prozent weitaus geringer ist." Somit sei die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Infektion für ungeimpfte Personen rund vier Mal so hoch.