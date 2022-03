Halbe Quarantäne per SMS: "Es ist noch nicht vorbei"

Zwei Jahre währt nun schon die Coronapandemie, es sind zwei Jahre mit wechselhaften Lagen - die mittlerweile sechste Welle geht im Zeichen einiger Lockerungen aktuell auf Talfahrt.

Die Coronazahlen in Salzburg sinken seit Freitag der Vorwoche deutlich. Der klare, über das Wochenende fortgesetzte Trend hat sich am Montag in folgenden Zahlen dargestellt:

■ ■ ■ Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 2534,0. Der Vergleichswert eine Woche zuvor lag bei 3441,1.

■ ■ ■ Die Zahl der aktiv Infizierten ist auf 21.820 zurückgegangen, eine Woche vorher waren es noch 26.433.

Peter Schinnerl, Leiter des Corona-Krisenmanagements des Landes Salzburg, führt dies unter anderem auch auf saisonale Umstände zurück: Das schöne Wetter der jüngsten Zeit ermöglichte den ...