In Salzburg wird es bei den Lockerungen am Wochenende wohl keine strengeren Maßnahmen als bundesweit geben. Ein Salzburger Forscher sieht die Durchseuchung bald erreicht.

Ab dem 5. März sollen alle Coronamaßnahmen wegfallen, auch die FFP2-Masken-Pflicht mit Ausnahme von Öffis, Geschäften des täglichen Bedarfs sowie Apotheken, Banken oder Postgeschäftsstellen. Für sensible Bereiche wie Seniorenwohnhäuser oder Krankenhäuser ist geplant, über den 5. März hinaus die 3G-Regel bestehen zu lassen.

Der Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), Christian Pucher, sagte am Montag, dass man trotz vergleichsweise hoher Infektionszahlen in dieser Pandemie und der Lage in den Spitälern die Situation derzeit als nicht beunruhigend sehe. Pucher ...