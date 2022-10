Vier von fünf Salzburger Covid-Patienten ohne ausreichende Immunisierung

Der Höhepunkt der aktuellen herbstlichen Corona-Infektionswelle soll in Salzburg nunmehr erreicht sein. Darauf lassen verschiedene Umstände schließen. Der Anteil von nicht vollständig immunisierten Spitalspatienten bleibt hoch.

Das Land Salzburg hat am Donnerstag einen Rückgang bei der Zahl der Covid-Neuinfektionen gemeldet. Konkret waren es am Donnerstag 920 neue Fälle, zuletzt waren aber auch schon Tageswerte von mehr als 1300 gemeldet worden. Als aktiv infiziert waren am Donnerstag 9400 Menschen in Salzburg registriert.

In Krankenhausbehandlung befanden sich am Donnerstag mit der Hauptdiagnose Covid 113 Menschen, einer davon auf der Intensivstation. Auf SN-Nachfrage gaben die Landeskliniken bekannt, dass von diesen 113 Menschen 21 Patienten über einen vollständigen Covid-Immunschutz verfügten - grob gerechnet also jeder Fünfte. 80 Prozent der hospitalisierten Coronapatienten verfügten demnach über keinen oder nicht (mehr) ausreichende Immunisierung.

Die Coronabelastung des Spitalspersonals ist im Vergleich zur Omikronwelle des Frühjahres deutlich geringer. 153 der gut 6800 Mitarbeiter der Landeskliniken waren am Donnerstag verkehrsbeschränkt, in der Vorwoche waren es zwölf mehr. Im April mussten gleichzeitig bis zu 350 Salk-Mitarbeiter/innen wegen einer Coronainfektion der Arbeit fernbleiben.

Die derzeitige Entwicklung des Infektionsgeschehens insgesamt ist aber eindeutig. Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik, sagte am Donnerstag: "Wir haben nun ja schon Erfahrung mit Corona-Infektionswellen, daher liegt aufgrund der aktuellen Entwicklung der Schluss nahe, dass wir den Höhepunkt der Herbst-Welle erreicht haben könnten."

Nicht nur der Rückgang bei den Neuinfektionen deute darauf hin, sondern auch die fortlaufend durchgeführten Abwasseranalysen. Landessanitätsdirektorin Petra Gruber-Juhasz sagte dazu ergänzend: "Wir prüfen derzeit an 16 Stellen und die meisten zeigen eine Abflachung der Virenlast.