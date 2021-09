Pandemie zeigt Schwachstellen bei Schulärzten auf

In Bundesschulen werken genügend Schulärzte. Im Pflichtschulbereich fehlen sie hingegen. Die Begründung dafür liegt nicht nur in der Bezahlung.

Salzburgweit werden derzeit in 73 Schulen Ärztinnen oder Ärzte gesucht. Im Tennengau sind es 13. Während in Bundesschulen wie Gymnasien und anderen höheren Schulen alle Schularzt-Stellen besetzt sind, fehlen sie in den Pflichtschulen. Nicht nur in Salzburg, sondern österreichweit. Dabei sind die ein Mal jährlich stattfindenden Reihenuntersuchungen der Kinder und Jugendlichen verpflichtend nach Paragraf 66 des Schulunterrichtsgesetzes vorgeschrieben.

Die Schülerinnen und Schüler haben also die Pflicht, sich ein Mal im Jahr vom Schularzt untersuchen zu lassen. Allerdings war ...