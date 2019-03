Panne im Paracelsusbad: Große Menge Wasser floss in den Keller

Der Vorfall ereignete sich am Freitagvormittag beim Entleeren des Beckens.

Die Berufsfeuerwehr musste am Freitagvormittag zu einem Einsatz im Paracelsusbad ausrücken. In dem noch im Bau befindlichen Hallenbad gab es eine Panne. Beim Entleeren des Beckens dürfte Wasser in ein falsches Rohr gelangt sein. Die Ursache für den Austritt war zunächst unklar. Das Wasser sammelte sich an mehreren Stellen im Keller und stand laut Bauleiter bis zu 80 Zentimeter hoch. Er geht davon aus, dass "kein Schaden" entstanden sei. Vier Feuerwehrleute waren damit beschäftigt, den Keller auszupumpen. Laut Branddirektor Reinhold Ortler waren es zumindest 100 Kubikmeter Wasser, die ausgetreten waren.

Quelle: SN