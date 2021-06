Pannen und Unfälle: Eingreiftruppe soll Staus auf Salzburgs Autobahnen reduzieren

Die Asfinag stationiert zehn Traffic Manager in Salzburg-Liefering. Sie sollen bei Pannen und Unfällen helfen, um Stauzeiten zu verringern.

Mehr als 100.000 Fahrzeuge rollen an Spitzentagen über die Westautobahn (A1) im Stadtgebiet von Salzburg. Werden auf dem Abschnitt wie zuletzt Fahrbahnsanierungen durchgeführt oder passiert ein Unfall, sind massive Verzögerungen unausweichlich. Die Asfinag situiert nun eine neue Truppe in der Autobahnmeisterei in Salzburg-Liefering, die in solchen Situationen eingreifen soll. Die sogenannten Traffic Manager nehmen nach sechswöchiger Ausbildung am Donnerstag ihren Dienst auf. Das Einsatzgebiet reicht auf der A1 von Mondsee bis zum Walserberg und auf der Tauernautobahn (A10) von Salzburg bis zum Knoten Pongau. In beiden Fahrtrichtungen decken sie damit 170 Autobahnkilometer ab.

Laut Asfinag seien bisher die Mitarbeiter der Autobahnmeistereien, die vorrangig für Erhaltungsarbeiten, kleinere Baustellen, den Winterdienst und Grünschnitt zuständig seien, auch in die Bewältigung von Verkehrsbehinderungen involviert gewesen. Diesen Teil soll nun die dafür ausgestattete neue Einheit übernehmen. "Für meine Mitarbeiter ist das eine starke Entlastung", sagt Erwin Pfeifenberger, Autobahnmeister in Salzburg-Liefering. Seine Tochter Julia ist eine von zehn Traffic-Managern, die nun in den Dienst treten. Sein Rat an die neuen Mitarbeiter: "Das Wichtigste ist der Selbstschutz. Die sind rücksichtslos da draußen", meint Pfeifenberger.

"Unser Ziel ist, in 95 Prozent der Fälle vor Ort zu sein", sagt Asfinag-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl. Die "hemdsärmelige Eingreiftruppe" solle bei Zwischenfällen auf der Autobahn partnerschaftlich mit den Blaulichtorganisationen zusammenarbeiten. So gebe es über Tetra-Funk eine direkte Verbindung zur Polizei. Hufnagl verweist auf positive Erfahrungen im Großraum Wien und Linz. In Oberösterreich seien im ersten Jahr nach der Einführung 2018 die Stauzeiten bei Pannen um rund ein Viertel zurückgegangen, bei Unfällen um ein Fünftel.

Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) erhofft sich Erleichterungen im Sommerreiseverkehr auf der A10. Die neue Asfinag-Einheit solle dazu beitragen, den Ausweichverkehr ins niederrangige Straßennetz zu verhindern, meint Schnöll. Er erwarte heuer ein besonders hohes Verkehrsaufkommen an den Reisewochenenden - pandemiebedingt stehe das Auto als Verkehrsmittel hoch im Kurs. Daher habe sich das Land für die Sperren der Abfahrten für den Transitverkehr entlang der A10 gerüstet. "Wir haben den privaten Sicherheitsdienst aufgestockt." Ab 9. Juli soll die Maßnahme wieder verordnet werden.