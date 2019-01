Pannenhelfer befreite in Salzburg verängstigte Katze aus Motorraum

Tier flüchtete möglicherweise wegen der Silvesterkracherei unter die Motorhaube. Besitzer wird gesucht.

Ein Pannenhelfer des ÖAMTC hat am Montagabend eine völlig verängstigte Katze aus dem Motorraum eines Autos befreit. Ein Pkw-Lenker hatte am Autobahnrastplatz Söllheim am Salzburger Stadtrand gegen 20.30 Uhr ein klägliches Miauen unter der Motorhaube seines Wagens gehört und Alarm geschlagen.

"Die Katze saß genau zwischen Kühler und Kühlergrill fest. Sie zitterte am ganzen Körper und war vom Regen völlig durchnässt", berichtete ÖAMTC-Pannenhelfer Daniel Lassacher am Dienstag in einer Aussendung des Automobilklubs. "Wahrscheinlich wurde die Katze durch die Silvesterkracherei so erschreckt, dass sie in den Motorraum flüchtete." Möglicherweise musste das Tier bereits einige Kilometer in seiner unangenehmen Position zurücklegen: Der Autobesitzer hatte sein Fahrzeug zuletzt in Thalgau abgestellt.

Die Katze überstand den Vorfall unversehrt, allerdings wird nun ihr Besitzer gesucht. Der Pannenhelfer nahm sie vorerst bei sich daheim auf. Wer im Raum Thalgau oder Söllheim eine langhaarige Katze mit schwarz-weißem Fell und grünen Augen vermisst, kann sich ab Mittwoch beim ÖAMTC Salzburg (Telefon: 0662/63999-0) melden.

Quelle: APA