Pannenhelfer entpuppte sich als "Hundeflüsterer"

Brenzlige Situation für einen entlaufenen Husky am Mittwochabend: Nur dank des Einsatzes eines Pannenhelfers und der Geduld einer jungen Frau konnte das Tier gerettet werden.

Oft kommt es nicht vor, dass bei einem Einsatz Hundeleben auf dem Spiel stehen. Doch tritt dieser Fall ein, ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Gerhard Hollitscher nicht weit entfernt. Denn der Pannenhelfer wird ÖAMTC-intern auch als "Hundeflüsterer" bezeichnet.

Zuletzt war Hollitscher am späten Mittwochabend im tierischen Einsatz. Ein Husky ist in der Gegend um Maria Plain seinem Herrchen entlaufen. Beflügelt durch seine neue Freiheit rannte der Husky bis zur Lamprechtshausener Straße. Doch dort verursachte er in der Nähe ...