Pannenhelfer rettet Katze aus Radkasten: Besitzer überglücklich

Die kleine Katze war seit Mittwoch früh auf einem Bauernhof in St. Veit abgängig.

Glück im Unglück hatte ein zehn Wochen altes Katzenbaby am Mittwoch. Die verschwundene Katze ist wohlbehalten zu seinen Besitzern in St. Veit zurückgekehrt, nachdem sie einen Tag abgängig war. Das Tier war in der Radkappe eines Taxis bis St. Johann mitgefahren. Der Lenker hörte während der Fahrt ein lautes Miauen und fuhr Hilfe suchend zum ÖAMTC-Stützpunkt in St. Johann.

Pannenhelfer Peter Kreuzberger ging dem Miauen nach und durchsuchte den Motorraum des Taxis. Allerdings ohne Erfolg. Erst als er das Auto mit der Hebebühne hochfuhr, entdeckte Kreuzberger ein kleines graues Kätzchen, das im Radkasten festsaß.

SN/öamtc Das Kätzchen ist wieder wohlbehalten zurück bei seinen Besitzern in St. Veit.

Der Pannenhelfer befreite die Katze. "Sie war sehr verschreckt, aber dennoch zutraulich. Kaum hatte ich sie in der Hand, hat sie zum Schnurren angefangen", erzählt Kreuzberger. Stützpunktmitarbeiterin Christine Gfrerer nahm das Kätzchen vorerst in ihre Obhut und versorgte es mit Wasser und Futter. "Sie hat ordentlich gefressen und anschließend ein Nickerchen gemacht", berichtet Gfrerer.

Der ÖAMTC veröffentlichte daraufhin Fotos der Katze auf dessen Website. "Meine Arbeitskollegin hat mir den Link geschickt", sagt die glückliche Katzenbesitzerin. "Zuerst war ich mir aber nicht sicher, ob das wirklich unsere Katze ist." Der ÖAMTC-Stützpunkt in St. Johann war zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen. "Am Donnerstagmorgen sind wir sofort hingefahren. Wie unsere Katze hatte die gefundene Katze vier weiße Pfoten, eine weiße Schwanzspitze und die unverkennbaren Streifen im Gesicht." Zurück auf dem Hof des Oberfeldbauern in St. Veit, kam Katzenmama Molly sofort auf ihr Junges zu und schleckte diesem über das Gesicht. "Die kleine Katze kannte sich auch sofort aus und fand auf Anhieb ihren Schlafplatz und die Milchkammer."

Die Familie sei froh, dass die junge Katze wieder wohlbehalten zurückgekehrt ist. Was die Freunde jedoch trübt: Sie war nicht das einzige Katzenbaby, dass am Mittwochmorgen vom Hof in St. Veit verschwunden ist. "Die Katzenmutter hat drei Junge, zwei davon waren abgängig. Eines ist also noch weg."