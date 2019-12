Pannenhelfer sicherte Glühweinnachschub für Mirabellplatz

Die Betreiberin eines Standes war mit einem geplatzten Reifen bei einer Autobahnabfahrt gestanden. Sie hatte für Nachschub bei ihrem Stand sorgen wollen.

Was sich wie ein ganz normaler Pannenhilfe-Einsatz anhörte, entpuppte sich am Wochenende als Rettungsaktion für durstige Christkindlmarkt-Besucher - das vermeldete der ÖAMTC am Montag in einer Aussendung. Demnach hatte Anita Maurer, Betreiberin eines Glühweinstandes am Mirabellplatz, bei der Autobahnabfahrt Flughafen einen Reifenplatzer gehabt. So etwas passiere immer dann, wenn man es überhaupt nicht brauchen könne, wird Maurer vom ÖAMTC zitiert. Die Standlerin war gerade unterwegs, um die Vorräte ihres Standes aufzufüllen. "Wegen des Besucheransturms am Wochenende waren unsere Vorräte beinahe aufgebraucht und ich hatte das Auto randvoll beladen mit Glühwein und Würstel", sagt Maurer.



Auto musste entladen werden um Reifen zu wechseln

ÖAMTC-Pannenhelfer Gerhard Hollitscher sei zehn Minuten nach dem Notruf am Einsatzort gewesen. Um an den Reservereifen zu gelangen, mussten erst einmal alle Glühweinbehälter und Würstel entladen werden. "Das war der anstrengendste Teil der Arbeit", sagt Hollitscher. Der Reifen sei dann rasch gewechselt gewesen, danach wurde die Fracht wieder verstaut. "Ich kam mit dem Nachschub gerade noch rechtzeitig zurück, denn vor der Hütte warteten schon viele hungrige und durstige Gäste", sagt Betreiberin Anita Maurer. Als kleines Dankeschön lud die Standlerin ihren Retter vom ÖAMTC zu einem Häferl - natürlich alkoholfreien - Punsch ein.



Quelle: SN