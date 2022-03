Papp-Kennzeichen statt Zulassung: Mann in Salzburg-Lehen ohne Führerschein angehalten

Der Mann habe nur eine kurze Erledigungsfahrt machen wollen, gab er vor der Polizei an. Er hatte weder einen Zulassung für das Auto, noch einen gültige Lenkerberechtigung.

Am frühen Montagnachmittag hielt die Polizei einen Pkw-Lenker an, da dieser statt eines Kfz-Kennzeichens ein Papp-Schild an seinem Auto befestigt hatte. Bei der Kontrolle gab der 27-jährige Salzburger an, dass seine Zulassung vor einigen Monaten entzogen worden sein und ihm deshalb die Kennzeichen sowie der Zulassungsschein abgenommen fehlen.

Der Mann habe lediglich eine kurze Erledigungsfahrt machen wollen. Bei der weiteren Kontrolle stellte die Polizei zusätzlich fest, dass der 27-jährige überhaupt nicht in Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel vorläufig abgenommen. Der Lenker wurde wegen diverser Übertretungen angezeigt.