Paracelsusbad in Salzburg öffnet für vorerst 165 Badegäste

Bad und Sauna hatten seit der Eröffnung im Herbst 2019 häufiger geschlossen als geöffnet.

Für bis zu 650 Besucher, die sich zeitgleich auf die Bade- und Saunalandschaft verteilen, ist das Paracelsusbad in normalen Zeiten gerüstet. Wenn es am Dienstag erstmals nach 209 Schließtagen wieder öffnet, dürfen allerdings nur 165 Personen zur selben Zeit ins Bad, weitere 90 in die Sauna. Statt sonst 102 Liegen werden nur 49 aufgestellt. Damit möglichst viele etwas von der Wiedereröffnung haben, gibt es keine Tagestickets, sondern nur 2-, 3- und 4-Stunden-Karten. Und: Die Tickets können nicht vorreserviert werden; wer ...