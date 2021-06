Paragleiter aus Salzburg kollidierte bei Landung mit Absperrzaun

Verletzt wurde am Freitag gegen 16.30 Uhr ein 26-jähriger Paragleiter aus Salzburg beim L Landeanflug vom Hohen Krippenstein (OÖ).

Der Salzburger war mit einem befreundeten 27-jährigen Paragleiter-Piloten aus dem Bezirk Gmunden unterwegs. Das Duo fuhr am Freitag gegen 16:30 Uhr mit der Seilbahn auf den 2100 m hohen Krippenstein. In der Nähe der Welterbe-Spirale starteten die zwei Männer mit ihren Paragleitern, um ins Tal nach Obertraun zu fliegen. Am Startplatz herrschten ruhige Bedingungen, umliegend bemerkten die beiden jedoch Gewitterwolken und teilweisen Regen. Als beim Anflug an den Landeplatz der Wind in Bodennähe immer stärker wurde, bekam der 26-Jährige immer mehr Probleme, seinen Gleitschirm sicher zu kontrollieren.

Schließlich kollidierte er in etwa drei Metern Höhe mit einem Absperrzaun eines Fußballplatzes in der Nähe des Landeplatzes. Der Schirm klappte über dem Piloten zusammen, wodurch dieser zu Boden stürzte und sich Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. Sein 27-jähriger Freund konnte in unmittelbarer Nähe sicher landen und kümmerte sich um den Verletzten. Die alarmierte Rettung und der Notarzt versorgten den Verunfallten und brachten ihn in das Salzkammergut Klinikum nach Bad Ischl.