Paragleiter bei Absturz in Werfenweng schwer verletzt

Der Rettungsschirm löste sich und brachte den 39-Jährigen in unkontrollierbare Abwärtsbewegungen.

In Werfenweng im Pongau ist Freitagnachmittag ein Paragleiter in einem Feld neben dem Landeplatz abgestürzt und schwer an der Wirbelsäule verletzt worden. Der 39-Jährige startete mit seinem Flugschirm vom Startplatz Bischling. In einer Höhe von rund 1.000 Metern über Grund löste sich aus bisher unbekannter Ursache der Rettungsschirm und brachte so den Piloten in eine unkontrollierbare Abwärtsbewegung, berichtete die Polizei.

Andere Flugsportler, welche den Unfall beobachteten, leisteten Erste Hilfe und tätigten den Notruf. Der ansprechbare Verletzte wurde von der Rettung ins Klinikum Schwarzach eingeliefert.