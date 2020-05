Paragleiter im Flachgau abgestürzt

Zwei Unfälle von Paragleitern ereigneten sich am Donnerstag Nachmittag im Flachgau.

Ein 20-Jähriger Flachgauer ist am Donnerstag Nachmittag mit seinem Paragleitschirm von der Schafbergspitze in Richtung Süden geflogen. Dabei ist der Schirm in der Luft zusammengeklappt und der Pilot stürzte aus etwa 40 m Höhe im Gemeindegebiet von Strobl auf eine Geröllhalde. Er zog sich dabei schwere Verletzungen am linken Fuß und an der Wirbelsäule zu. Nach Erstversorgung durch das Team des Notarzthubschraubers wurde der Verunglückte geborgen und zur stationären Behandlung ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.

Ein weiterer Paragleiter startete am Donnerstag Nachmittag mit seinem Paragleitschirm von der Gaisbergspitze, als er etwa 150 Höhenmeter unterhalb der Gaisbergspitze in Schwierigkeiten kam und im Gemeindegebiet von Koppl im steilen Waldgelände notlanden musste. Der Schirm des Paragleitpiloten verhedderte sich dabei in den Wipfeln der dortigen Bäume. Der unverletzt gebliebene Pilot konnte mit Hilfe von weiteren Sportkollegen seinen Schirm bergen und selbstständig wieder zum Startplatz aufsteigen.

Quelle: SN