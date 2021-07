Paragleiter im Pinzgau aus 30 Meter Höhe abgestürzt

Gleitschirm begann sich in der Wind abgewandten Seite zu drehen - Pilot aus Deutschland brach sich die linke Hand.

In Mittersill im Pinzgau ist am Samstagnachmittag ein Paragleiter aus rund 30 Meter Höhe auf eine Wiese abgestürzt. Der 36-jährige Pilot aus Deutschland erlitt einen Bruch der linken Hand, wie die Polizei informierte. Nachdem der Mann in Wildschönau in Tirol gestartet und über den Paß Thurn geflogen war, geriet er in die Wind abgewandte Seite. Dort verlor er die Kontrolle über den Gleitschirm, der sich zu drehen begann. Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz ins Tauernklinikum Mittersil gebracht.