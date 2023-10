Bei St. Martin am Tennengebirge ist am Samstag ein Paragleiter abgestürzt. Das Rote Kreuz war mit Hubschraubern im Einsatz. Nach Angaben eines Pressesprechers des Roten Kreuzes wurde der Mann leicht verletzt in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert. Zum genauen Unfallhergang war zunächst nichts bekannt.

BILD: SN/ROTES KREUZ SALZBURG Symbolbild