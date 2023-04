Ein 32-jähriger Mann aus Kirchdorf an der Krems war am Freitag kurz nach Mittag mit seinem Paragleiter über dem Gaisberg unterwegs. Er versuchte, mit seinem Fluggerät den Gipfel zu überfliegen. Nach einer starken Linkskurve stieß er beim Anflug auf den Startplatz Nord gegen einen zweieinhalb Meter hohen Eisenzaun, der dort um den Sendemast angebracht ist. Der Mann wurde vom Rettungshubschrauber C6 in das Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen.