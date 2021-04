Paragleiter stießen in Salzburg zusammen: Beide Piloten unverletzt

Die zwei Gleitschirmflieger konnten ihren Rettungsschirm auslösen, verhängten sich aber in Bäumen.

Über dem Gaisberg in der Stadt Salzburg sind am Samstag gegen 13.00 Uhr zwei Paragleiter in der Luft zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtete, herrschte zu dieser Zeit am bei Gleitschirmpiloten sehr beliebten Berg reger Flugverkehr. Dabei konnte ein 28-jähriger Wiener nach einem Flugmanöver mit seinem Schirm nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit einem entgegenfliegenden 44-jährigen Oberösterreicher. Beide Piloten stürzten darauf in den Wald ab.

Die zwei Flugsportler konnten ihre Rettungsschirme auslösen, verhängten sich aber in den Bäumen. Die Feuerwehr und die Bergrettung musste die beiden schließlich mit Hilfe von Leitern und Kletterseilen aus den Bäumen befreien. Die beiden blieben unverletzt.