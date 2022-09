Paragleiter stürzte am Zwölferhorn in den Tod

Der Gleitschirm des Deutschen geriet ins Trudeln, der Pilot stürzte 50 bis 60 Meter in die Tiefe. Für den 64-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Tödlich verunglückte am Montagnachmittag ein 64-jähriger Gleitschirmpilot am Zwölferhorn bei St. Gilgen. Kurz nach dem Start dürften sich sie Lenkleinen des Schirms verfangen haben, dieser geriet daraufhin ins Trudeln. Der Deutsche brachte den Schirm nicht mehr unter Kontrolle und stürzte rund 50 bis 60 Meter in die Tiefe. Ein Arzt, der den Absturz beobachtet hatte, stieg sofort zur Absturzstelle auf, alarmierte per Notruf einen Notarzthubschrauber und führte die ersten Reanimationsmaßnahmen durch. Trotz der Bemühungen des Ersthelfers und der wenig später eintreffenden Hubschrauberbesatzung erlag der 64-Jährige seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.