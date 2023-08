Paragleiter stürzte auf Carport eines Einfamilienhauses in Rauris

Der 31-Jährige verletzte sich am Kopf und an der Hüfte. Er wurde in das Krankenhaus nach Schwarzach geflogen.

Am Montagnachmittag startete ein 31-jähriger Pinzgauer mit seinem Paragleiter von der Schmittenhöhe in Zell am See und flog über Krimml nach Rauris. Aus unbekannter Ursache klappte der Schirm des erfahrenen Piloten zusammen und begann spiralförmig zu rotieren. Obwohl der Pilot den Notschirm gezogen hatte, schlug er auf ein Carport eines Einfamilienhauses in Rauris auf und landete anschließend auf dem Asphalt. Durch den Sturz zog sich der Pinzgauer Verletzungen am Kopf und an der linken Hüfte zu. Nach erfolgter Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der noch ansprechbare Salzburger vom Rettungshubschrauber in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach geflogen. Das berichtete die Polizei.