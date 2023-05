Am Bischling in Werfenweng stürzte am Pfingstmontag gegen 14 Uhr ein Paragleitschirm bei einem Tandemflug kurz nach dem Start ab. Während der Pilot unverletzt blieb, erlitt die mitfliegende Person schwere Verletzungen. Laut Informationen des Roten Kreuzes musste sie mit einem Bergeseil geborgen und per Rettungshubschrauber ins Klinikum Schwarzach geflogen werden. Näheres war vorerst noch nicht bekannt.

