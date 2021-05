Paragleiter stürzte fünf Meter auf Wiese

Wegen schwieriger Windverhältnisse klappte der Schirm zusammen. 37-Jähriger erlitt offene Fraktur.

Am Freitag gegen 15 Uhr stürzte ein 37-jähriger ausgebildeter Paragleiter in Werfen mit seinem Fluggerät ab. Nachdem er seinen Flug vom Bischling aus gestartet hatte, klappte sein Gleitschirm beim Landeanflug aufgrund schwieriger Windverhältnisse zusammen, der Mann stürzte aus etwa fünf Meter Höhe auf eine Wiese. Dabei erlitt er eine offene Fraktur im Bereich des Unterschenkels. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Schwarzach transportiert.