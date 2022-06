Die Wahllokale in der Landeshauptstadt sind seit 7 Uhr offen. Exakt 113.558 Stadt-Salzburgerinnen und Stadt-Salzburger sind abstimmungsberechtigt. Die Bürgerbefragung könnte den Ausbau der Mönchsberggarage am …

Kultur

Am Freitag, den 24. Juni, ging in der Residenz zu Salzburg die PLUS Gala über die Bühne, Anlass: der runde Geburtstag der Paris Lodron Universität Salzburg. Mit dabei: Auch Cornelius Obonya.