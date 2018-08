Paragleiterin prallte gegen Liftstütze

Glück im Unglück hatte am Samstag eine 29-jährige Paragleiterin in Dorfgastein: Ihr Gleitschirm wurde kurz nach dem Start auf 2000 Metern von einer Windböe erfasst. Die Leinen des Schirms verfingen sich an den Seilen der Gipfelbahn Fulseck. Die Frau prallte gegen eine Eisenstütze.

SN/Heinz Bayer Symbolbild.