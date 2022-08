Paris Lodron Universität Salzburg in Top 800 weltweit

Das Ranking der besten Universitäten wurde veröffentlicht. Die Paris Lodron Universität verbessert sich deutlich und kann gleich zwei Kategorien aufsteigen.

Die Paris-Lodron-Universität Salzburg (PLUS) schnitt im internationalen Vergleich der Hochschulen deutlich besser ab als im Vorjahr. Rektor Hendrik Lehnert freut sich über eine Platzierung in der Kategorie der Ränge 701−800. Im Jahr 2021 war die Uni noch in der Kategorie 901-1000 gereiht. Lehnert spricht von einem großen Schritt: "Die Paris-Lodron-Universität zählt zu den renommierten Universitäten, wir brauchen den internationalen Vergleich nicht zu scheuen." 13 Hochschulen in Österreich wurden bewertet. Salzburg landete auf dem neunten Platz.

Welche Kriterien in ...