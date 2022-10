Paris-Reise: ÖBB ließen Saalfeldener Schulklasse fünf Monate auf Geld warten

Der gebuchte Nachtzug nach Paris fiel aus. Eine Alternative boten die ÖBB nicht an. Die Rückerstattung der Kosten erfolgte erst nach Einschalten der Schlichtungsstelle.

Eine bereits im März absolvierte Paris-Reise einer Klasse des Gymnasiums Saalfelden hat - was die Reisekosten angeht - erst jetzt ein glückliches Ende genommen. Die 21 Schüler und zwei Lehrkräfte wollten am 24. März klimafreundlich mit dem ÖBB-Nightjet von Salzburg aus nach Paris reisen. Die Tickets wurden gebucht und bezahlt. Allerdings wurde die verantwortliche Lehrkraft am Tag der geplanten Abreise per E-Mail darüber informiert, dass der Nachtzug an dem Abend leider ausfalle. Schuld daran war ein technisches Gebrechen der Oberleitung im französischen Teil der Strecke. "Auf meine telefonische Nachfrage hin wurde mir von den ÖBB keinerlei Lösung angeboten - weder für den geplanten Reisetag noch einen Tag später. Man könne keine Reservierung für so viele Personen anbieten, hieß es", berichtet Lehrerin Birgit Berndl-Wolf. Also mussten Lehrkräfte und Schüler die Reise kurzfristig mit einem Reisebus antreten. Dafür mussten zu den rund 3200 Euro Kosten für die Zugtickets weitere 2000 Euro für eine kurzfristige Buchung eines Reisebusses in die Hand genommen werden.

Lehrerin wartete vergeblich auf Antwort

"Besonders ärgerlich war dann, dass ich auf meine sofort nach der Rückkehr eingereichte Beschwerde auf dem entsprechenden Formular der ÖBB wochenlang nichts gehört habe. Erst nach etwa zwei Monaten erhielt ich die Mitteilung, dass meine Eingabe an die zuständige Stelle weitergeleitet werde. Und dann kam wieder nichts - auch nicht auf eine weitere Nachfrage von mir", schildert Birgit Berndl-Wolf. Rund fünf Monate nach der Reise wandte sie sich schließlich an die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf).

Erst die Schlichtungsstelle konnte helfen

Mit Erfolg: Innerhalb von zwei Wochen erstatteten die ÖBB die nicht genutzten Tickets sowie die der Klasse entstandenen Mehrkosten von insgesamt 5300 Euro zurück. "Wir sind eine Schlichtungsstelle, das heißt, wir vermitteln und wollen niemandem Absicht unterstellen", sagt apf-Sprecher Georg Loderbauer, aber: "Wir bemerken schon, dass die Reaktionszeit im Beschwerdemanagement der ÖBB gestiegen ist. Wenn man uns einschaltet, geht es dann doch recht schnell."

ÖBB: "Lange Reaktionszeit ist nicht üblich"

Bei den ÖBB betont man, dass die lange Reaktionszeit nicht üblich sei. "Wir bedauern die lange Wartezeit bei der Rückerstattung des Geldbetrags. Nachdem im Frühjahr wieder vermehrte Reisen möglich waren, kam es zu zahlreichen Anfragen von Schulklassen, die leider zum Rückstau bei der Bearbeitung von einzelnen Fällen führten. Wir setzen alles daran, dass so lange Wartezeiten in Zukunft nicht mehr vorkommen werden", erklärt ÖBB-Sprecher Klaus Baumgartner.

In diesem Schuljahr plant Birgit Berndl-Wolf wieder eine Paris-Reise mit einer Klasse ihres Gymnasiums. "Wir stehen wieder vor der Entscheidung, ob wir den Nachtzug nehmen wollen." Eine Erfahrung wie zuletzt möchte sie nicht noch einmal machen. "Andererseits ist da so viel schiefgegangen, dass es das nächste Mal wohl nur besser funktionieren kann", hofft sie.