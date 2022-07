Paris-Terroranschläge: Je 18 Jahre Haft für in Salzburg gefasstes Duo sind rechtskräftig

Unter den 20 Angeklagten, die vor zwei Wochen (29. Juni) in Paris bezüglich der IS-Terroranschläge in Frankreichs Hauptstadt vom 13. November 2015 (130 Tote) verurteilt wurden, sind auch zwei Männer, die einst in Salzburg verhaftet worden waren.

SN/APA (AFP)/MATTHIEU ALEXANDRE Der rund neunmonatige Terrorprozess fand unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen im Pariser Justizpalast statt.